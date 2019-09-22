الروسي دانييل مدفيديف يتوج ببطولة سان بطرسبورج للتنس

توج الروسي دانييل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا، اليوم الأحد، على أرضه وأمام جماهيره بطلا لدورة سان بطرسبورج بفوزه في المباراة النهائية بسهولة على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-3 و6-2.



والفوز هو السادس لمدفيديف، وصيف النسخة الأخيرة من بطولة فلاشينج ميدوز الأميركية، رابع البطولات الأربع الكبرى، في مسيرته والثالث له هذا العام، وهو الفوز الأول لمدفيديف على تشوريتش في ثلاث مواجهات بينهما، علما بأنه لم ينجح قبل نهائي سان بطرسبورغ في انتزاع أي مجموعة منه.



ولم يواجه الروسي (23 عاما) أي منافسة تذكر من نظيره الكرواتي الذي غلبه الاجهاد بعد أسبوع حافل اضطر خلاله لحسم ثلاث من مبارياته في مجموعة ثالثة حاسمة.



وانتظر الروسي ربع ساعة على بداية المباراة لكسر إرسال منافسه ليتقدم 3-2 في طريقه لإنهاء المجموعة الأولى في 40 دقيقة، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بسهولة 6-2 بدون أي مقاومة تذكر من تشوريتش.



وعبر مدفيديف بعد المباراة عن فرحته بالفوز أمام جماهيره قائلا: "أميل إلى إخفاء مشاعري، ولكني واجهت صعوبة في عدم التعبير عن فرحتي"، وتابع مدفيديف تألقه على ملاعب الكرة الصفراء منذ يوليو الماضي، حيث بلغ النهائي الخامس له في خمس دورات شارك بها.



يذكر هذا النهائي هو الاول لتشوريتش (22 عاما) في إحدى دورات المحترفين منذ دورة شانجهاي الصينية للماسترز عام 2018.