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محمد حماقي أفضل نجم غنائي في "نيكلوديون"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:10 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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حصل الفنان محمد حماقي، على جائزة أفضل نجم غنائي في النسخة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط من نيكلوديون بأبو ظبي.

تعاونت نيكلوديون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لاستضافة حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون 2019 والذي أضاء مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وخلال الحفل، تم تتويج النجم محمد حماقي بلقب النجم الغنائي المفضل، وشارك في التصويت على الجائزة أكثر من 15 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، تخلل الحدث العديد من الفعاليات الترفيهية، الى جانب مجموعة من العروض المبهرة التي قدمها النجم العالمي ومقدم الحدث جايسون ديرولو، بمشاركة هيفا بيسيسو، وعروض من كل من كونور ماينارد وماريتا والوليد الحلاني ونورا فتحي وفناير، الى جانب النجم المصري محمد حماقي، وقد جرى تتويج الفنانين المفضلين لدى الأطفال عن 16 فئة ترفيهية.

وعبر محمد حماقي عن سعادته بالفوز بلقب النجم الغنائي المفضل، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بأن الترشيح أتى من الأطفال، لطالما قلت إن الأطفال لا يمكنهم المجاملة، فهم إما يحبون الشيء أو لا يحبونه، لذا فإن اختيارهم لي أمر يسعدني كثيرًا لأنني أحب الأطفال كذلك... إنه أمر مهم للغاية أن يكون لدينا (في الشرق الأوسط) حدث كبير مثل هذا ويخص الأطفال بذات.. أنا سعيد ومتحمس جدًا له وهذا سبب تواجدي هنا اليوم".

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