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الباز يحذر من صفحة الموقف المصري: "مع الإخوان قلبا وقالباً" (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:45 م
محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
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استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عددًا من الصفحات والشخصيات التي نشرت بالأمس أكاذيب للتحريض على تخريب الدولة، ومن أبرزها صفحة "الموقف المصري"، التي روجت إلى وجود مظاهرات في الكثير من المدن.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "توجه الصفحة واضح جدًا أنها قلبًا وقالبًا مع جماعة الإخوان، هؤلاء أعداءكم، والحرب الآن تتم على الشاشات، فحروب الجيل الرابع تعني أن تنهزم فيها قبل أن تبدأ".

ولفت "الباز"، إلى أن هذه طريقة الجزيرة في إشعال الحرب النفسية، حيث نشرت في مارس 2003 خبر اجتماع في واشنطن مع شركات عالمية تتولى إعادة إعمار العراق، لتوحه أن الحرب انتهت وذلك قبل أن يطلق فيها رصاصة واحدة.

وأوضح "الباز"، أن من ضمن المحرضين كان هيثم أبو خليل، الذي حرض النواب والأحزاب وشيخ الأزهر، والوزراء والإعلاميين، ليعيدوا نفس السيناريو، الذي حدث في 30 يونيو، حيث استقال وزراء، وتحدث وشيوخ، وكان الإعلاميين على قلب رجل واحد.

وأردف "الباز": "أما علاء الأسواني فمثل حالة من السقوط والانحطاط غير الطبيعية، حيث وصف محمد علي بالزعيم الشعبي، بينما عمرو واكد، يقول "رجعتم الأمل وكسرتم حالة الخوف، إلى جانب دعوات حسن نافعة، وحركة 6 أبريل.

وعقب "الباز": "حكاية الخوف تم اختراعها، بعد 30 يونيو لأن الناس خلطت بين إجراءات حماية الدولة، وبين كلام عن القهر والبطش والاستبداد".

واختتم: "قالوا حاجز الخوف اتكسر، من صدعونا افتحوا الميادين، لما اتفتحت، محدش شاف حد". 

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