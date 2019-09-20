بالفيديو.. الزمالك يقلص الفارق بهدف محمود علاء في مرمى الأهلي 3-2

قلص الزمالك الفارق خلال مواجهة الأهلي في مباراة السوبر، المقامرة على ملعب برج العرب، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح الأحمر.



وأحرز محمود علاء الهدف الثاني من ضربة جزاء خلال الدقيقة 75، بعد تسبب اللاعب مصطفى محمد في احتسابها من قبل حكم المباراة.



وكان علاء قد سجل الهدف الأول للزمالك من ضربة جزاء أيضا.

