وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى عزل إيران سياسيًا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إلى عزل إيران سياسًا والضغط عليها اقتصاديًا، موضحا أن الأدلة تشير إلى "إيران فقط" في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين التابعتين لشركة أرامكو.



نفذت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، توجيهات الرئيس دونالد ترامب، بتشديد العقوبات الأمريكية على إيران، والتي فرضتها على البنك المركزي الإيراني.