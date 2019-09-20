سلتا فيجو يستعيد رافينيا وكوستا قبل مواجهة أتلتيكو

عاد اللاعبان رافينيا ألكانتارا وديفيد كوستا إلى قائمة فريق سلتا فيجو الإسباني لكرة القدم بعد تعافيهما من الإصابة، حيث أدرجهما المدرب فران إسكريبا في قائمة الفريق لمباراته المقررة غدا السبت أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.



وفي المقابل، خلت القائمة من اسم اللاعبين خوان هيرنانديز وجابرييل فيرنانديز للإصابة وفران بلتران وخورخي ساينث للإيقاف.