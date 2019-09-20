هدوء بـ"ميدان التحرير ورمسيس" والحياة تسير بشكل طبيعي

يعتمد تنظيم الإخوان الإرهابي على الكذب كوسيلة لتحقيق أهدافه المشبوهة، حيث إن بث الشائعات مبدأ الجماعة الإرهابية، فقاموا بنشر ادعاءات كاذبة عن وجود تظاهرات في مصر من خلال فيديوهات مفبركة، فطمس الحقائق وتزييف الوعى العام وتفتيت الضمير الجمعى للأمة المصرية أساليبهم.



وبعد الدعوات المفبركة التي حرصت لجانهم الالكترونية على بثها بصفحات السوشيال ميديا اكتشف الناس كذبهم فهم يسيرون بشكل طبيعي في شوارع مصر، ففي ميدان التحرير ورمسيس اللذين يعتبرهما الكثيرون مصدر التجمعات يسير فيهما الناس بهدوء ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.



وعكست الكاميرات زيف الجماعة المدفوعة لزعزعة الأمن والاستقرار، وأن كل ما يدور في صفحات الفيس بوك ماهو إلا لقطات مزيفة غير حقيقية.