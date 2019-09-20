المستكاوي يقدم روشتة الفوز بـ"السوبر"

قدم الناقد الرياضي حسن المستكاوي، روشتة هامة لمدربي الأهلي والزمالك، لإدارة مباراة السوبر، وأبرز نقاط القوة والضعف، لدى الفريقين، وطرق استغلالها لحسم المباراة.

وليد سليمان لديه قرارات مميزة في الملعب

أكد المستكاوي، أن اللاعب وليد سليمان قد يكون مفتاح لعب جيد للأهلي في مباراة السوبر، لما يمتلكه من خبرات، في المباريات الهامة، وتوجيهه للاعبين، لافتا إلى أنه يتوقع مشاركته كبديل في المباراة، ليكون مفتاح لعب جيد في السوبر.

صلاح محسن بحاجة إلى تقديم نفسه للمدرب

وأضاف الناقد الكبير، أن اللاعب صلاح محسن، والقادم من نادي إنبي للأهلي بـ40 مليون جنيه، لم يقدم للأهلي حتى الآن أفضل ما لديه، منوها أن اللاعب يمتلك قدرات كبيرة، بحاجة لتقديمها اليوم للمدير الفني الجديد فايلر، والهدف الذي أحرزه في المباراة الأخيرة بالبطولة الإفريقية، قد يكون دافع جيد له لإثبات نفسه في مباراة السوبر.

ميتشو بحاجة إلى تصحيح الأخطاء

ولفت المستكاوي، إلى أن ميتشو المدير الفني للزمالك رجل صاحب فكر وشخصية كبيرة، ولكنه عليه تصحيح أخطاء المباراة السابقة في دوري أبطال أفريقيا، للفوز بالسوبر.

ونوه أن ميتشو يدير اللاعبين الكبار في الزمالك بشكل كبير، وأخرج منهم أفضل ما لديهم، وظهر هذا بشكل جيد في مباراة كأس مصر مع بيراميدز.

اللاعبون الأجانب في الأهلي والزمالك

وقال، إن اللاعبين الأجانب أثبتوا نفسهم مع الأهلي والزمالك، خاصة أنه لأول مرة، عدد اللاعبين المحترفين في الفريقين أغلبهم من دول شمال أفريقيا.

ولفت "المستكاوي"، إلى أن لاعبي شمال أفريقيا يمتازوا بالسرعة والأداء الجيد، أما الأفارقة، يمتازوا بالقوة البدنية، ولكن كثرة عدد اللاعبين الأجانب في مصر وخاصة في الأهلي والزمالك، تؤثر على قوة المنتخب المصري.

مين يفوز باللقاء؟

أكد الناقد الكبير، أن الزمالك هو الأجهز نسبيا للفوز في المباراة، في حال اعتمد على صحوة لاعبيه، والحالة النفسية الجيدة للاعبين، أما الأهلي فلاعبيه بحاجة للانسجام أكثر للفوز بالمباراة.

