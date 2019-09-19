ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها في "الجونة السينمائي"

شاركت الفنانة ياسمين صبري، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والتي تحمل اسم "السينما الإنسانية".



وتألقت ياسمين صبري، بإطلالة خضراء خطفت بها كل أنظار الحضور كعادتها دائمًا في كل المهرجانات.



يذكر أن المهرجان يشهد حضور كل من الفنانة إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان ونجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير، وغيرهم عدد كبير من النجوم.

