بطل فيلم "Aladdin" ينشر صوره من القاهرة: "أجمل مدن العالم"

نشر النجم المصري الكندي العالمي مينا مسعود، بطل فيلم ديزنى"Aladdin"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك"، أول صورة له بالقاهرة، قبل التوجة لمدينة الجونة للمشاركة بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.



وعلق مسعود علي الصورة قائلًا: "مر وقت طويل كي أعود لأجمل مدن العالم".



وتأتى دعوة النجم العالمى المصرى الكندى للمهرجان، بتعاون بين مهرجان الجونة السينمائى مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من أجل دعم الأجيال الثانية، والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين، حيث تمكن هذه المبادرة المهرجان أن يصبح منصة مثالية لصناع الأفلام من كل الخلفيات والأصول وأن يوسع مداه فى دوائر الصناعة العربية والعالمية.



