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رياضة

سيميونى: أتلتيكو مدريد افتقد للشراسة الهجومية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
جريدة الدستور
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قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عقب التعادل أمام يوفنتوس الإيطالي (2-2) في مستهل مشوار الفريقين بمجموعات بدوري الأبطال، إن فريقه يحتاج "للوقت" للوصول لأفضل مستوى له، مبديا أسفه لغياب "الشراسة" الهجومية.

وقال "سيميوني"، أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي احتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو": "سعيد بالروح القتالية للاعبين وعدم استسلامهم رغم التأخر بهدفين أمام فريق ينافس بالطبع للفوز بدوري الأبطال. بعيدًا عن النقطة، هناك أشياء إيجابية كثيرة للمستقبل".

وتابع: "نعم استقبلنا هدفين أمام إيبار، واثنين أمام ريال سوسييداد، وكذلك اليوم. من الواضح أنه، بعيدًا عن فترة الإعداد القوية التي قدمناها، أننا نحتاج للوقت للتحسن بالنظر للأداء في الليجا واليوم في دوري الأبطال.. أتمنى أن نرتكب أقل أخطاء ممكنة خلال هذه الفترة".

وأثنى المدرب الأرجنتيني، على أداء فريقه في الشوط الأول، كما أبدى إعجابه بـ"الهدفين الرائعين" ليوفنتوس، "الأول المذهل" من تسديدة خوان كوادرادو، و"الثاني من هجمة مرتدة نموذجية" أنهاها بليز ماتويدي في الشباك.

وأضاف: "أكثر ما أعجبني هو أننا لم نستسلم مطلقا، وحافظنا طول الوقت على نفس النهج بالبحث عن الحلول في عمق دفاع المنافس".

وزاد "ظهر خيمينيز في فرصة، وكانت هناك فرصة أخرى، وقطعًا في هذه المساحة، فإن وجود (أنخيل) كوريا وفيتولو شكل خطورة كبيرة في مواقف فردية جعلتنا أقرب لمرمى المنافس. ثم جاء الهدف الأول بعد ذلك".

ولم يُقَيم سيميوني النقطة التي حصدها الفريق بـ"الجيدة أو السيئة"، ولكنه أكد وجود جوانب إيجابية كثيرة ستساعد الفريق مستقبلًا.

واختتم: "لعبنا أمام منافس قوي جدا، ويمتلك لاعبين ذو خبرات كبيرة. افتقدنا لخبرات مثل هذه في بعض اللاعبين لمثل هذه المباريات. غدًا واصلنا على هذا الخط من التطور، هذه المباراة ستساعدنا كثيرًا في المستقبل".

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