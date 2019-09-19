سارى يعترف بمعاناة يوفنتوس دفاعيا أمام أتلتيكو

أعرب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن خيبة أمله من خسارة فريقه لنقطتين بعد التعادل 2-2 مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مشيرا لمعاناة فريقه على مستوى خط الدفاع.



وتقدم يوفنتوس بنتيجة 2-0 عن طريق خوان كوادرادو وبليز ماتويدي، لكنه تلقى هدفين عن طريق ستيفان سافيتش وهيكتور هيريرا من كرتين ثابتتين في الدقيقتين 70 و90 على الترتيب، لتنتهي المباراة بالتعادل.



وقال ساري بعد اللقاء: "المباراة كانت بين أيدينا، نجحنا في تسجيل هدفين وصناعة العديد من الفرص".



وأضاف: "في المقابل عانينا دفاعيا بتعاملنا مع الكرات الثابتة بشكل سيئ للغاية، وتلقينا هدفين كان من الممكن تفاديهما".



وتابع: "لدي مشاعر مزدوجة، رضاء تام لأن الفريق قدم مباراة رائعة، لم نسجل من قبل في شباك الأتلتيكو على ملعبه من قبل وقد فعلنا ذلك اليوم، وكنا قريبين من إحراز الهدف الثالث والفوز، لكنني غاضب أيضا لأننا شعرنا بأن الأمور تحت السيطرة".



وواصل: "علينا تحسين الوضع الدفاعي والقتال بدلا من السلبية، نشعر بخيبة أمل كبيرة لتحقيق نتيجة لا نستحقها".



وأتم: "كان من المتوقع أن يبدأ فيدريكو بيرنارديسكي، لكن أردنا استغلال سرعة وفعالية كودرادو الذي عوض غياب دوجلاس كوستا، ونجح في تسجيل الهدف الافتتاحي".



وكان الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، السبت الماضي، ومتوقع غيابه لمدة أسبوعين.



يذكر أن قلب الدفاع جورجيو كيلليني، قائد اليوفي، سيغيب لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.