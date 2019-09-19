أتلتيكو ينفى "العقوبة الهزيلة" ضد برشلونة لضم جريزمان

نفى إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صحة الأخبار المتداولة مؤخرا بخصوص فرض غرامة قيمتها 300 يورو على نادي برشلونة الإسباني، بسبب عملية انتقال أنطوان جريزمان من الأتليتي إلى البارسا، في الصيف الماضي، واصفا الأمر بـ"غير الجاد".



وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن خوانتسو لاندابيرا، القاضي المعين من قبل لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم للبت في شكوى أتلتيكو مدريد ضد تعاقد برشلونة مع جريزمان لاعبه السابق بشكل غير قانوني، توصل إلى قرار بتغريم النادي الكتالوني 300 يورو، وهي العقوبة التي تنص عليها اللوائح، لكن مع اعترافه بضعف العقوبة، فإنه قدم اقتراحا بأن يلعب بطل الدوري الإسباني مباراة على ملعبه دون جماهير.



وقال "سيريزو" في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الناحية القانونية سيعمل فريقنا القانوني على هذه القضية، وهناك وقت محدد لإنهاء الأمر، لا أعتقد أن الحديث جاد عن تغريم برشلونة بـ300 يورو فقط".



وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي لجأ للمادتين 88 و126 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بناء على الشكوى المقدمة من أتلتيكو مدريد.



ويصر أتلتيكو على إدانة برشلونة في عملية انتقال أنطوان إلى قلعة "كامب نو"، حيث قدم النادي المدريدي شكوى للاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد برشلونة، مطالبًا بالحصول على 80 مليون يورو من صفقة جريزمان.



وكان الشرط الجزائي في عقد جريزمان يبلغ 200 مليون يورو حتى نهاية يونيو الماضي، قبل أن ينخفض إلى 120 مليون يورو بموجب بند في العقد، وهو المبلغ الذي دفعه البارسا لإتمام الصفقة في يوليو الماضي.



ويستند "الروخيبلانكوس" على دخول برشلونة في مفاوضات مع اللاعب منذ الموسم الماضي أثناء وجوده مع أتلتيكو، وهو ما تمنعه اللوائح، وكان الشرط الجزائي في عقده حينها يبلغ 200 مليون يورو.



وكان الأتليتي أصدر بيانًا أوضح خلاله أن المبلغ الذي دفعه البارسا غير كافٍ، لأن اللاعب بدأ التفاوض مع برشلونة في مارس الماضي قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو، بالإضافة إلى أن جريزمان نفسه أعلن رحيله في مايو.



وينتظر الناديان جلسة جديدة من أجل استكمال المناقشات حول القضية.



وانضم جريزمان صاحب الـ28 عاما لصفوف البارسا بعقد مدته 5 سنوات، وشارك مع الفريق خلال الموسم الجديد في 4 جولات من الدوري الإسباني، وسجل هدفين في مواجهة ريال بيتيس بالجولة الثانية.