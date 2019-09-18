كوادرادو يستعيد ذاكرة التهديف أوروبيًا

سجل الكولومبي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس، هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هدف كوادرادو في شباك أتلتيكو، هو الأول له في دوري الأبطال منذ ديسمبر 2017، عندما سجل في شباك أولمبياكوس.



ويعتبر يوفنتوس تاسع فريق يسجل في شباك أتلتيكو، في المباريات التي استقبلها الروخي بلانكوس على ملعبه، تحت قيادة المدرب سيميوني، من أصل 31 مباراة.



أما شبكة "أوبتا" أشارت إلى أن الأهداف الأربعة التي سجلها خوان كوادرادو في دوري الأبطال، كانت جميعها على ملعب الخصوم.