نيدفيد يعلق على غياب ديبالا الدائم قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

قال نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، اللاعب التشيكي السابق بافل نيدفيد، بأن مسابقة دوري أبطال أوروبا تمنح اللاعبين أحساسًا مختلفًا عن المباريات المحلية.



ويستعد يوفنتوس مساء اليوم لمواجهة أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن واحدة من قمم الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



وقال نيدفيد في تصريح لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” قبل المباراة “تتميز دوري أبطال أوروبا بإحساس خاص للاعبين رفيعي المستوى، لذلك نتوقع أمسية رائعة، المستوى ضد فيورنتينا ؟، كان هنالك عدة أسباب وراء ذلك منها إرهاق اللاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي”.



ويقدم الهولندي ماتياس دي ليخت المنضم حديثًا ليوفنتوس مستوىً مخيبًا رغم إنفاق 65 مليون يورو لضمه، لكن نيدفيد دافع عنه، قائلًا “ماتياس يعمل بجد وأنا أحبه كثيرًا، اللاعب يتحسن، لكن من الواضح أن الأمر يستغرق وقتًا فهو لاعب صغير، إصابة جيورجيو كيليني مؤسفة لأنه لم يتمكن من مساعدة دي ليخت على التعلم في التدريبات أيضًا”.



وختم حديثه “أعتقد أن ديبالا سيحصل على دقائق اللعب قريبًا، هو جزء من فريقنا ورأيته جيدًا في التدريبات، متأكد بأن المدرب قد رأى ذلك أيضًا”.