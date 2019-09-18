إطلالة أجنبية غير مسبوقة ليوفنتوس في دوري الأبطال

يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على أتلتيكو مدريد، بملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وسيبدأ يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من "تشيزني، دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو، خضيرة، بيانيتش، ماتويدي، كوادرادو، هيجواين ورونالدو".



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن يوفنتوس سيبدأ المباراة بلاعب إيطالي واحد فقط وهو ليوناردو بونوتشي، لأول مرة في تاريخ النادي بمنافسات دوري الأبطال.



وتحمل تشكيلة السيدة العجوز العديد من الجنسيات مثل، البرازيل، هولندا، بولندا، ألمانيا، فرنسا، الأرجنتين، البرتغال، كولومبيا والبوسنة.

