سيميوني: مثلت دور المدرب في لاتسيو

كشف دييجو سيموني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن أنه كثيرًا ما تظاهر بأنه مدرب خلال فترة وجوده في لاتسيو.



ويستعد أتلتيكو مدريد، لاستضافة يوفنتوس، اليوم الأربعاء، على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال سيميوني في تصريحات لصحيفة "الجارديان" قبل المباراة: "كان عمري 27 أو 28 عامًا عندما قررت حقًا أن أصبح مدربًا، لقد لعبت في لاتسيو، وعندما وصلت إلى المنزل بعد التمرين، أخذت ملفًا وتظاهرت بتوجيه جلسة تكتيكية حقيقية".



وأضاف: "تمامًا مثل الأطفال الذين يتخيلون الأشياء وهم يلعبون، فعلت نفس الشيء لكن وأنا شخصٌ بالغ يحلم بأن يكون مدرب فريقه، تخيلت المباراة التالية وأعدتها وخططت لكل شيء أحتاجه".



وأتم: "في نهاية اليوم، كنت محاطًا بأوراق، وعلى كلٍ منها قمت برسم رسومات وتدوين ملاحظات، أحببت كتابة كل ما كنت أخطط له، حيث جعلني هذا متحمسًا".



ولعب سيميوني 4 مواسم مع لاتسيو، في الفترة من 1999، وحتى 2003، حيث انضم لهم قادمًا من إنتر ميلان.