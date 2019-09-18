قتيلان في تحطم طائرة تدريبية لسلاح الجو الإسباني

أفاد سلاح الجو الإسباني بأن شخصين لقيا مصرعيهما، اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة تدريبية خفيفة في البحر قبالة سواحل البلاد الجنوبية الشرقية.



وأوضح سلاح الجو، أن الضحيتين هما طيار مدرب وطالب متدرب.



وتحطمت الطائرة، وهي من طراز Pillan، قرب منطقة لامانجا الساحلية، في الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، إذ سبق أن سقطت طائرة تدريبية أخرى في المنطقة نفسها في 26 أغسطس الماضي، ما أودى بحياة طيارها.