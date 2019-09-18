روس باركلي: أنا من يسدد ضربات الجزاء في البلوز

أشار ​روس باركلي​ إلى أنه هو اللاعب المختار في ​تشيلسي​ لتسديد ضربات الجزاء، ويصر على أنه سيقوم بتسديد ضربة الجزاء التالية، على الرغم من إضاعته ضربة جزاء في الدقيقة 87 من مباراة فالنسيا يوم الثلاثاء.



وقال باركلي: "عندما أكون على أرض الملعب، سأسدد ضربة الجزاء. من الواضح أنني لم أقم بتنفيذها بشكل صحيح لكن الجميع يخطئون أحيانا. لم أحقق الهدف ولكنني شعرت بالثقة. لو كانت هناك ركلة جزاء أخرى في المباراة، لكنت سأسددها بثقة".