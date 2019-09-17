الأباتشي يتصدر جيش الزمالك في مواجهة الأهلى فى السوبر

استقر ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على برنامج خاص بتأهيل رباعى الفريق الابيض "شيكابالا وإمام عاشور، والمغربيين بن شرقى أوناجم"، لتجهيزهم لمقابلة الأهلي فى السوبر.



وغاب شيكا عن مباراة جينيراسيون فوت ولم يرافق البعثة فى السنغال لتعرضه للتعب والإجهاد، كما غاب عن اللقاء بن شرقى لتعرضه للإصابة بـ"مغص معوى" صباح يوم المباراة، فضلًا عن عدم قيد أوناجم وعاشور فى القائمة الأفريقية الأولى للفارس الأبيض، حيث يهدف ميتشو لاستعادة قوته الضاربة أمام النادي الأهلي، والعمل على تحقيق الفوز واستعاد الجماهير البيضاء بعد الإخفاق أمام بطل السنغال.



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى لقاء السوبر القادم، والذى سيشهد حضور 5 آلاف مشجع، لكل فريق.