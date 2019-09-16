البريك يحدد هدف السد من المشاركة في مونديال الأندية

وصف عبدالله البريك، مدير فريق السد، بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالدوحة 2019 بالمهمة، مشيرًا إلى أن فريقه يشارك للمرة الثانية بعد 2011 والتي حقق خلالها الميدالية البرونزية في البطولة.



وقال البريك، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "بطولة مهمة لنا، وتعتبر المشاركة الثانية للسد بعد 2011، وسنكون في أتم جاهزية للمشاركة بالبطولة، والتي ستقام للمرة الأولى على أرض الدوحة".



وأكَّد مدير الفريق القطري، أن هدف نادي السد، هو تشريف الكرة القطرية، وتحقيق مركز أفضل من مشاركة 2011.



وأشار إلى أن المشاركة في البطولة، ستكون فرصة للعديد من اللاعبين لاكتساب المزيد من الخبرات.



وأضاف: "بطولة مهمة من أجل زيادة خبرات لاعبينا عندما يواجهون فرق كبيرة بحجم ليفربول، كما حدث معنا عندما واجهنا برشلونة في 2011. نسعى أن نشارك في البطولة كأبطال للنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا".