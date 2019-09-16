رسالة تهنئة خاصة من هنا الزاهد وفهمي لمحمد إمام بعيد ميلاده.. فيديو

حرص الفنان أحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، على تهنئة الفنان محمد إمام، بعيد ميلاده، رغم كونهما في شهر العسل.



نشر محمد إمام، فيديو لهما عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام قالا فيه: "كل سنة وأنت طيب وكان نفسنا نكون معاكم إمبارح".



وعلق إمام على الفيديو قائلا: "حبايبي عرسان مصر أخويا ومراته من شهر العسل".



ورد عليه أحمد فهمي بقوله: "سنة حلوة عليك أنت ومراتك وبنتك ويا رب تكسر الدنيا كالعادة".



وكانت زوجة محمد إمام، قد نظمت له احتفال مفاجئ بعيد ميلاده، ودعت فيه كل أصدقائه من النجوم.



