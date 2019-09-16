"الأسقفية" تستقبل لجنة الكهنة والقسوس بمجلس كنائس مصر

شارك الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، اليوم، فى اجتماع لجنة الرعاية من الكهنة والقسوس فى مجلس كنائس مصر.

وحضر اللقاء عددُ من كهنة الطوائف الخمس الأعضاء فى مجلس كنائس مصر، وهى الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأسقفية، والكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الروم الأرثوذكس.

وشهد الاجتماع كلمة من المطران منير حنا مُتحدثًا عن الأمراض التى تُصيب الرعاة فى الخدمة وكيف نكون حذرين أن نصاب بها وكيفية تفاديها.



وتحدث القس رفعت فكرى من الكنيسة الإنجيلية، عن الاختلاف فى شكل تقبل الإيمان المسيحى وأكد أنه لن يغير صلب العقيدة والإيمان أبدا.