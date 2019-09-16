أكبر موقع للحجز الإلكترونى: مصر استعادت نصيبها السياحى

كشفت ميريام يونس مديرة تطوير قطاع الأعمال باكسبيديا فى منطقة أوروبا والهند والشرق الأوسط، زيادة الطلب السياحى على مصر من جديد بكافة الأسواق، مشيرة إلى أن مصر استعادت نصيبها مرة أخرى الذى فقدته خلال فترة التوتر السياسى، وذلك مع عودة الاستقرار السياسى والأمنى.



وأضافت يونس فى تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر عاد إليها نصيبها السياحى من جديد، فهناك زيادة فى الطلبات من كافة الأسواق على فنادق القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، لافتة إلى أن هناك حجوزات مرتفعة من عملاء اكسبيديا من أسواق أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، يليهم انجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.



وقامت وزارة السياحة بالشراكة مع اكسبيديا أكبر موقع للحجز الإلكترونى، للترويج للسياحة المصرية وهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكندا، وإيطاليا، وألمانيا، وتصل عدد صفحات اكسبيديا عبر الانترنت أكثر من 200 صفحة.