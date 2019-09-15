أجندة "دينية البرلمان" في الانعقاد الخامس

أعدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تقرير بشأن التشريعات التي توجد على أجندة اللجنة، الانعقاد المقبلأ، أولها استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان عبدالعال بشان تنظيم الخطاب الديني ومشروع قانون مقدم من النائب رياض عبدالستار بشان انشاء نقابة للانشاد الديني.



وكشف التقرير أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبدالهادي ومشروع آخر في ذات السياق،، مقدم من النائب بدير عبدالعزيز بشان انشاء نقابة للماذونين الشرعيين والموثقين ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالباقي تركيا بشأن تعديل أحكام القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئة التابعة له، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله بشان تعديل بعض أحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.



وأكدت اللجنة أن أمانة اللجنة انتهت بالفعل من إعداد التقرير النهائي لكل من مشروع قانون تقدم به النائب أسامة العبد بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون مقدم من الدكتور عمر حمروش بشأن تنظيم الفتوي العامة.