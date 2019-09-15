غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة فوه بكفرالشيخ لـ5 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المحاسب راشد شرف الدين، رئيس المركز والمدينة، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة فوه، غدًا الاثنين، نظرًا لأعمال الصيانة الضرورية، بمحطات المياه، بالتزامن مع قرب حلول موسم الخريف.



وقالت الوحدة المحلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة فوه من الساعة العاشرة من صباح غد الاثنين وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ولمدة 5 ساعات متواصلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكة كهرباء فوه.



وأهابت الوحدة المحلية بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمطاعم، والمستشفيات، والمساجد، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى.