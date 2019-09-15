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تعليم مطروح يحتفل باستقبال روضة أطفال العبور بحي الشروق

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:11 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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شهد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، صباح اليوم الأحد، احتفالية استقبال وترحيب روضة الأطفال التي نظمتها مدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق، وذلك بحضور سحر عيد مدير التعليم الابتدائي، وعلياء بكر موجه عام رياض الأطفال.

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته البالغة بالمشاركة في تلك الاحتفالية، والتي تمثل تعبيرا تربويا أسريا صادقا من إدارة المدرسة ومشرفات رياض الأطفال للترحيب بالبراعم وإضفاء مشاعر البهجة والسرور والسعادة والاطمئنان في نفوس النشء الصغير، مشيدا بمجهودات إدارة العبور في التنظيم الجيد والإعداد المتميز لتلك الاحتفالية الاسرية.

يذكر أنه بدأت الدراسة للمرحلة الابتدائية يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر الجاري بجميع الإدارات التعليمية.

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