شاهد.. أسما شريف منير تفاجئ جمهورها بـ "لوك جديد"

شاركت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، في أحدث لوك جديد لها.



وظهرت أسما بإطلالة جريئة حيث غيرت لون شعرها إلى الأحمر لفتت به أنظار متابعيها.



يذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية، وتشارك والدها الفنان شريف منير في تقديم برنامج تلفزيوني.

