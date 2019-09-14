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الباز يرصد فضائح القواد سامي كمال وخيانته المزدوجة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:50 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإعلامي الإخواني سامي كمال، خان بلده وسافر إلى تركيا للانضمام لإعلامي الإخوان، لكن عندما لم يحصد الضوء والشهرة التي تمناها، لعب دور المناضل ضد أيمن نور، وسرب أسراره.

ولفت الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن سامي اعتاد أن يرسل لصحفيين مصريين كواليس وأسرار ما يحدث في تركيا وقناة الشرق وأيمن نور، ليهاجم الصحفيين أيمن نور ومعتز مطر.

وعرض الباز، رسالة أرسلها سامي عبر الواتس للصحفيين، لمهاجمة أيمن نور، مؤكدا أن لديه وثائق صوتية لسامي كمال يتحدث عن أسرار أيمن نور ومعتز مطر.

وسلط الباز، الضوء على معركة أخرى بين سامي كمال وغادة نجيب زوجة الممثل الهارب هشام عبدالله، حيث بدأت بالتلقيح على شخص يتحدث عنها وعن عرضها وشرفها، وسر بيتها، ثم تكشف أنه سامي كمال

ففي أغسطس الماضي كشف خالد كمال، أحد قيادات الجماعة الإرهابية – وهو شقيق الداعية الإخواني أشرف عبدالمقصود كمال- أن سامي كمال الدين "قواد" أيضا، في وقائع تثبت حقيقة الجماعة الإرهابية.

وكتب "كمال"، عبر "فيسبوك"، مدافعا عن الناشطة غادة نجيب: "اتصلت بيه غادة نجيب تخبرني أنه سامي بيتكلم عليا إن أنا بعرف ستات وأنه بينصحني وأنه بيحكي على أولادي".

وأضاف: "قلت لها بالنص مفيش مشكلة سامي قواد وجاب الكلام لنفسه اللي بتقوليه ده العكس تمامًا"، قالت يعني إيه؟ قلت لها ده دعاني لمنزله وجاب عاهرة خرجت كما ولدتها أمها لقيتها واقفة ورايا وإيدها عليه، وسامي جالس أمامي بيصور كما أظن".

واستطرد خالد عن تفاصيل الحوار بينه وبين غادة نجيب: "قالت طيب وأنت عملت إيه؟.. قلت لها استجمعت أفكاري وبعد ما دخل مع العاهرة أخرجت 100 ليرة وقلت لها أعطيها للعاهرة طالما جبتها ووثقت المشهد، ورفضت".

وتابع: "دي تاني مرة يعملها جاب قبل كده مغاربة، وقلت له - وأقسم بالله - وهو يتصل بي تحت بيتي: أنا بخاف عندي أولاد".

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