نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن زوجها.. صورة

أعلنت الفنانة اللبنانية ناجين نسيب نجيم، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر، بعد سبع سنوات زواج.



وقالت نادين، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا.. ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".



وجاء إعلان انفصالها بعد انتشار العديد من الشائعات حول انفصالهما خلال الأيام الماضية لتؤكد بذلك هذه الأخبار.



الفنانة اللبنانية كانت قد احتفلت بزفافها على هادي أسمر، في عام 2012، وأنجبت منه طفليها هافين، وجيوفاني.



وكانت نادين نجيم، قد تم تكريمها مؤخرًا بجائزة أفضل فنانة عربية لعام 2019 في مهرجان الفضائيات العربية بمصر، عن دورها في مسلسل "خمسة ونص"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

