صدور كتاب "نحو نظرية قرآنية فى الثورة الإسلامية المحمدية"

عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ صدر حديثا كتاب "نحو نظرية قرآنية في الثورة الإسلامية المحمدية" من تأليف الباحث محمد سلمان غانم.



يتضمن هذا الكتاب جانبًا هامًا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في ضوء القرآن الكريم، فبدأت الثورة المباركة بالدعوة السرية، وإنذار الأقربين والدعوة العلنية تحت شعار "خلوا بيني وبين الناس". فالصبر على أذى المشركين للمسلمين واضطهادهم والمثابرة والتحدي بالدعوة السلمية واللاعنف، ثم الهجرة العامة إلى المدينة، وقيام المجتمع الإسلامي.



فالقتال الدفاعي ضد القوى العدوانية ممثلة بالملأ المكي المشرك، والملأ اليهودي الطاغوتي، والحركة النفاقية المضادة للثورة عبر معارك حربية، ومؤامرات يهودية، وتواطؤ المنافقين والأعراب؛ إلا أن مسيرة الثورة الإسلامية، رغم بعض النكسات، استمرت تحقق الانتصار تلو الانتصار حتى الفتح المبين لمكة سلميًا ودخول الناس في دين الله أفواجا. وهكذا سقط النظام الجاهلي وقام النظام الجماعي الإسلامي، فكان فاتحة عهد جديد للبشرية، وثورة دائمة لإلغاء الظلم وإرساء العدالة، والتوجه نحو أممية إنسانية واحدة.