السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور كتاب "نحو نظرية قرآنية فى الثورة الإسلامية المحمدية"

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ صدر حديثا كتاب "نحو نظرية قرآنية في الثورة الإسلامية المحمدية" من تأليف الباحث محمد سلمان غانم.

يتضمن هذا الكتاب جانبًا هامًا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في ضوء القرآن الكريم، فبدأت الثورة المباركة بالدعوة السرية، وإنذار الأقربين والدعوة العلنية تحت شعار "خلوا بيني وبين الناس". فالصبر على أذى المشركين للمسلمين واضطهادهم والمثابرة والتحدي بالدعوة السلمية واللاعنف، ثم الهجرة العامة إلى المدينة، وقيام المجتمع الإسلامي.

فالقتال الدفاعي ضد القوى العدوانية ممثلة بالملأ المكي المشرك، والملأ اليهودي الطاغوتي، والحركة النفاقية المضادة للثورة عبر معارك حربية، ومؤامرات يهودية، وتواطؤ المنافقين والأعراب؛ إلا أن مسيرة الثورة الإسلامية، رغم بعض النكسات، استمرت تحقق الانتصار تلو الانتصار حتى الفتح المبين لمكة سلميًا ودخول الناس في دين الله أفواجا. وهكذا سقط النظام الجاهلي وقام النظام الجماعي الإسلامي، فكان فاتحة عهد جديد للبشرية، وثورة دائمة لإلغاء الظلم وإرساء العدالة، والتوجه نحو أممية إنسانية واحدة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إلغاء الامتحانات الإلكترونية

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

"برج العرب" يستضيف مباراة السوبر بحضور 10 آلاف مشجع

منذ حوالي 15 ساعة

«فايلر» يستقر على تشكيلة الأهلي أمام كانو سبورت

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

أيام زمان

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

الصحة

يُسبب السرطان.. تحذير من دواء "زانتاك"

احذر.. تشنج الساق ينذر بحالات صحية خطيرة

احذر.. تناول الموز كوجبة إفطار

"الصحة العالمية" تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تعريض المريض للأذى

الرئيس نيوز

"شائعات للتعتيم على الإنجازات".. تعليقات نارية لعمرو أديب على فيديوهات الهارب محمد علي

ألاعيب الحركة المدنية والجماعة الإرهابية للإفراج عن متهمى تنظيم الأمل

قبل انطلاقه.. أبرز فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب

"حرق فرحها بالبنزين".. شاب ينتقم من خطيبته السابقة في الفيوم

منوعات

طفلة مبتورة الساقين تقدم عرضًا للأزياء فى باريس

السجن 14 يومًا للممثلة فيليستى هوفمان في فضيحة غش لدخول جامعة أمريكية

أنثى فيل صغيرة بقدم صناعية تنتقل لمأوى فى تايلاند

جامعة السلطان قابوس تتقدم في مؤشر "التايمز" لأفضل جامعات العالم 2020

كشكول

الأحد.. بداية المقابلات الشخصية للمقبولين بوظائف المدارس اليابانية

"لم يحضر أحد"... إحالة إدارة مدرستين للتحقيق في المنيا

بالصور.. غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل 15 قياديا بارزاً من تنظيم داعش في العراق

المسماري: لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية ونواصل معركة تحرير طرابلس

ترحيل أمير "أنصار الشريعة" التكفيرية الهارب من السودان إلى القاهرة

بعد إقالة بولتون.. "طالبان" تدعو واشنطن لاستئناف مفاوضات السلام


زيت وسكر

اعتماد ٥ مستشفيات ببورسعيد ضمن التأمين الصحى الشامل

هيئات التأمين الصحي تناقش ميكنة المنظومة ببورسعيد

الزراعة تبحث مع الأعمال الهولندى الأفريقى سبل الاستثمار الزراعى

الزراعة تبحث مع تنمية الزراعة البحرينى نقل خبرات الاستزراع السمكى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

"إيفا لونا".. فتاة يتيمة تقايض فقرها المادّيّ بثراء مخيِّلتها

الليلة.. مناقشة رواية "حسن الختام" بصالون فتحى إمبابى

الليلة.. "أنا والوتر" أمسية شعرية ببيت السنارى

اليوم.. ندوة "تعلم كيف تهدأ" بمكتبة المستقبل

صفحتنا ع الفيس بوك