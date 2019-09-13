الجيش الليبي يدمر ثكنات طائرات تركية

أعلن الجيش الليبي تمكنه من تدمير ثكنات طائرات مسيرة تابعة لتركيا، تمت إعادة تشييدها في مصراتة، وذلك في خطوة جديدة لوقف التدخلات التركية في الشأن الليبي.



واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، الكلية الجوية في مصراتة، وتم اسقاط 3 طائرات تركية مسيرة، دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، وذكر الجيش الليبي أن منطقة العمليات أصبحت بأكملها تحت مراقبة وسيطرة سلاح الجو الليبي.



جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش تدمير حشود عسكرية تخص ميليشيات طرابلس، تتألف من 15 آلية مسلحة في منطقة بونجيم، وإسقاط طائرتين تركيتين مسيّرتين فوق قاعدة الجفرة الجوية.



وفي وقت سابق أعلن الجيش الليبي شن قواته الجوية لضربات مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للمليشيات المتطرفة في ضواحي العاصمة طرابلس.