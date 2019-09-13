نورهان تكشف سر غيابها عن التمثيل

كشفت الفنانة نورهان، عن المهنة التي تعمل بها إلى جانب عملها في التمثيل، مؤكدة أنها تهوى التدريس وتستند عليه إلى جانب عملها في الفن.



وقالت نورهان خلال لقاء تلفزيوني لها عبر فضائية "صدى البلد"، إنها كانت تعمل مدرسة إنجليزي في مدارس دولية، ومن بعدها مدرسة دراما، مؤكدة أن هذا العمل كان بمثابة دعم كبير لها خاصة أنها وحيدة ولها طفل وحيد.



وأكدت أن سبب ابتعادها عن الفن لفترة طويلة رغم نجاح الأدوار التي قدمتها ومن أهمها مسلسل "الحاج متولي"، و"سوق العصر"، قائلة: "سبب الغياب هو إنجاب معاذ ورغبتي في البقاء إلى جانبه أطول فترة ممكنة لأنه ليس لدي أهم منه، وكان نفسي يكون عندي 6 أطفال لأنني وحيدة".