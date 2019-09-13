تشكيل الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي بكأس العرب للأندية

أعلن المدير الفني لنادي الإسماعيلي، ميودراج يسيتش، تشكيل الدراويش لمواجهة أهلي بنغازي الليبي التي تقام في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية ضمن ذهاب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.



وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد فوزي، وفي خط الدفاع، إبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمدي ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم، وفي خط الوسط، أحمد مدبولي ومحمود دونجا ومحمد بيومي وعبد الرحمن مجدي، وفي خط الهجوم، محمد الشامي ووجيه عبدالحكيم.



ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من محمد مجدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن وعماد حمدي وهمام طارق وبنسون شيلونجو ومحمد حمدي زكي.