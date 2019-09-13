تعرَّف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

يبدأ غدًا السبت المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر اولي مشواره مع النادي الأهلي الذي يحل ضيفًا كبيرًا على نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة التي تجمع الثنائي الإفريقي ضمن منافسات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



وتحظى مباراة الغد بأهمية كبيرة لدى جمهور القلعة الحمراء التي تنتظرأولي نتائج رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق.



وتنقل مباراة الأهلي وكانور سبوت بشكل حصري عبر قناة onsport على أن ينطلق الأستوديو التحليلي الخاص باللقاء في تمام الـ5 مساءً.



ويخوض الأهلى تدريبه الأخير، اليوم الجمعة، استعدادًا للمباراة بعد أن استقر فايلر على ملامح التشكيل النهائي الذى سيواجه به مباراة كانوسبورت.