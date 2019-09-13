«محدش بيتصل بيّا».. لماذا يعانى مؤمن زكريا من أزمة نفسية؟

قال مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، إن الأصابة التي تعرض لها في الركبة أثرت على نفسيته بنسبة كبيرة، موضحًا أنه يستعد للسفر إلى ألمانيا الشهر الجاري لمعرفة تفاصيل الإصابة، لأن الإشاعات التي قام بها لم تظهر التفاصيل بعد.



وأضاف "مؤمن"، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي على قناة mbc مصر، أمس الخميس، أن كثيرًا من لاعبي الأهلي تجاهلوا مرضه ولم يتاوصلوا معه بعد إصابته وابتعاده عن الملاعب والتدريب، وهو ما تسبب في دخوله في أزمة نفسية، فضلًا عن تفاصيل مرضه الذي لا يعرفها حتى الآن.



وأشار مؤمن زكريا إلى أن 4 لاعبين فقط هم من يتحدثون معه بشكل دائم وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.



واختتم لاعب الأهلي حديثه قائلًا: "أثق أننى سأعود للملاعب قريبًا، وسأعود للعب مع الأهلي لأننى لن ألعب إلا له، وسأختم مشوارى الكروى فيه لأننى أعشق هذا الكيان وجماهيره".