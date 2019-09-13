آمل جديد لتخفيف معاناه مرضى السرطان

نجح علماء بريطانيون في التوصل لعلاج جديد يمنع سقوط شعر مرضى السرطان أثناء العلاج الكيميائي.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن علماء جامعة مانشستر اكتشفوا كيفية حماية بصيلات الشعر أثناء العلاج الكيميائي مما يمنح الأمل للملايين الذين يعانون من هذه الآثار المزعجة.



ووجد العلماء أن العقاقير الكيماوية التي تسمى "تاكسان" والتي تستخدم عادة لعلاج سرطاني الثدي والرئة تعد السبب الرئيسي في تدمير الشعر.



وأكدوا أن العلاجات المعروفة باسم مثبطات "سي دي كي ٤٦" لا تضر بصيلات الشعر بنفس الطريقة، ويمكن استخدامها مؤقتا لوقف انقسام الخلايا دون تحفيز تأثيرات سامة إضافية على بصيلات الشعر.



ويأمل فريق العلماء في أن يساعد عملهم على تمهيد الطريق لظهور الكريمات والأدوية الأخرى التي تستخدم لفروة الرأس لإيقاف انقسام الخلايا في بصيلات شعر فروة الرأس لدى المرضى الذين يعانون من آثار العلاج الكيميائي.