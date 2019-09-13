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عالم

طيران الجيش الليبى يقصف الكلية الجوية بمصراتة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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ذكرت شعبة الإعلام الحربي للقوات المسلحة العربية الليبية، صباح اليوم الجمعة، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني قصف الكلية الجوية بمدينة مصراتة التي انطلقت منها عدد 3 طائرات تركية مُسيرة تم إسقاطها جميعًا دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها.

وأضافت الشعبة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن القصف أسفر عن "تدمير كل ثكنات الطائرات التركية المُسيرة التي تم إعادة تشييدها من جديد".

وكررت الشعبة في منشورها الأخير تأكيد القيادة العامة للجيش الوطني على أن "منطقة العمليات بأكملها تحت مراقبة وسيطرة سلاح جو القوات المسلحة الليبية".

وأوضحت أن استهداف "مدينة مصراتة" كان بسبب استخدام الطيران التركي المُسير لمطار المدينة، وقد سبق وحذرت القيادة العامة من ذلك ولكن دون جدوى و"قد أُعذرَ من أنذر"، حسب الشعبة.

وشهدت الجفرة في وقت متأخر من ليل الخميس قيام دفاعات الجيش الوطني بصد هجوم لقوات الوفاق بالطيران المسير حاول استهداف قاعدة الجفرة الجوية، فيما اكدت شعبة الإعلام الحربي أن دفاعات الجيش أسقطت طائرتين في الجفرة فيما لم يحدد مكان اسقاط الطائرة الثالثة.

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