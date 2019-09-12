شاهد.. رانيا يوسف بصحبة السقا داخل "الجيم"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" تظهر فيها بصحبة النجم أحمد السقا.



وظهرت رانيا بملابس رياضية من داخل إحدى صالات الجيم، وعلقت قائلة: "ما شاء الله، الله أكبر".



بدأت رانيا، مؤخرًا تصوير فيلم جديد بعنوان "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، وانطلق بمشاركة عدد من الفنانين منهم خالد الصاوي وباسم سمرة وعلاء مرسي.

