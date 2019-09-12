كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:14 م
يقدم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، ليتيح الاستعلام عن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني جميع الشعب نظامى الثلاث سنوات وخمس سنوات.
وظهرت نتائج شهادة الدبلومات الفنية الصف الثالث الدور الثاني اليوم، ويمكنك الاستعلام عنها من خلال مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم، أو البوابة المصرية للتعليم الفني، وقد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي بمقدار 1.5%، إلا أن هناك ما يبلغ نسبته 12% من إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية راسبون للإعادة، بسبب أنهم لم يتمكنوا من الحصول على درجات الامتحان، وبعضهم لم يحضروا الامتحانات، وقد تم التعامل مع حالات الغش بكل حزم، كما حظيت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية باهتمام كبير من المسئولين، وعلى رأسهم الدكتور محمد محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والذي أوصى بتوخي الدقة في عمليات التصحيح، وقد أكد مجاهد أنه جار الانتهاء من عمليات التصحيح، وعلى أن تبدأ بعدها عمليات تجميع ورصد الدرجات، ومن ثم تجهيز كشوف الناجحين، واعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وقد تمت عمليات المراجعة أكثر من مرة، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم الاستعجال في إظهار نتيجة الدبلومات الفنية فالمهم هو الدقة.
رابط النتيجة
وظهرت نتائج شهادة الدبلومات الفنية الصف الثالث الدور الثاني اليوم، ويمكنك الاستعلام عنها من خلال مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم، أو البوابة المصرية للتعليم الفني، وقد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي بمقدار 1.5%، إلا أن هناك ما يبلغ نسبته 12% من إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية راسبون للإعادة، بسبب أنهم لم يتمكنوا من الحصول على درجات الامتحان، وبعضهم لم يحضروا الامتحانات، وقد تم التعامل مع حالات الغش بكل حزم، كما حظيت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية باهتمام كبير من المسئولين، وعلى رأسهم الدكتور محمد محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والذي أوصى بتوخي الدقة في عمليات التصحيح، وقد أكد مجاهد أنه جار الانتهاء من عمليات التصحيح، وعلى أن تبدأ بعدها عمليات تجميع ورصد الدرجات، ومن ثم تجهيز كشوف الناجحين، واعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وقد تمت عمليات المراجعة أكثر من مرة، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم الاستعجال في إظهار نتيجة الدبلومات الفنية فالمهم هو الدقة.
رابط النتيجة