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مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، أنه في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17-8-2019 حتى يوم السبت الموافق 31-8-2019.

وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

كما تقدم إجمالى عدد (197146) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالبًا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

ويبلغ عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية، كليات جامعية 20215، وبالنسبة للمعاهد تابعة للوزارة 170944، بإجمالي عدد طلاب بلغ نحو 191159.

واستنفذ عدد (5987) طالبًا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم، وكذلك المتخلفين يوم الجمعة الموافق 13-9-2019.

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