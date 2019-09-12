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محافظات

صحة كفر الشيخ تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019 ـ 2020م، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ بالمديرية، والإدارات التابعة لها، حرصًا على صحة تلاميذ المدارس، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم.

وكلف الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عام مدير الطب الوقائي بالمديرية، بتكثيف حملات التثقيف الصحي لتلاميذ المدارس بالأمراض المعدية، وطرق تجنبها، والوقاية منها، والتشديد على زيادة حملات مراقبة الأغذية على المحلات، وعمل مرورات دورية مكثفة على تطهير خزانات المياه، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وشروط التهوية السليمة.

كما وجه "جودة"، بالتأكد من توافر الطعوم والأمصال بكميات كافية لجميع المراحل المستهدفة بالتطعيم، مع استمرار عمل الدورات التدريبية الخاصة بالفرق الطبية من "أطباء، وتمريض، وفنين معامل"، لعمل الفحص الطبي للتلاميذ.

وأمر "جودة"، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، برفع درجة استعداد المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة، والعمل على تقليل فترات الانتظار، والحرص التام على التزام كافة الأطقم الطبية بحضور النوبتجيات، وأيضًا العمل على تكثيف المرورات الدورية الصباحية والمسائية، والالتزام بتطبيق سياسات الجودة الطبية، ومكافحة العدوى وشروط السلامة والصحة المهنية.

كما شدد "جودة"، على حسن استقبال المرضى، وحسن التعامل مع متلقى الخدمة الطبية، مؤكدًا على حرصه لمشاركة الفرق الطبية بالتواجد المستمر، وحرصه على المرور الدوري، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

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