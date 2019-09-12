تراجع السندات الأمريكية وسط بوادر حل الأزمة مع الصين

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم على بعض السلع الصينية، في الوقت الذي أعلنت فيه الصين اعتزامها استئناف شراء منتجات زراعية أمريكية.



وقادت التعاملات الآجلة على سندات الخزانة العشرية الأمريكية مسيرة التراجع حيث انخفضت قيمتها إلى أقل مستوى لها منذ سبع سنوات.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع العائد على السندات العشرية الأمريكية بما يتراوح بين نقطة ونقطتي أساس، وهو الاتجاه الذي سارت فيه السندات الآسيوية.



وتراجع الطلب على السندات النيوزيلندية اليوم حيث بلغ معدل التغطية للطرح الأخير 1.35 مرة من هذه السندات التي بلغت قيمتها 250 مليون دولار نيوزيلندي وتستحق السداد عام 2029 وقيمته 1.32 مرة وهو أقل معدل تغطية لهذه السندات العشرية منذ 2012، في حين كان متوسط التغطية في آخر 4 طروحات 3 مرات.