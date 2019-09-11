وفاة امرأة جراء الأمطار الغزيرة في جنوب تونس

لقيت امرأة حتفها جنوب تونس جراء الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول غمرت مناطق عديدة مساء الثلاثاء، على ما أعلن الدفاع المدني.



وتنهمر أمطار غزيرة على البلاد قبيل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يتنافس فيها وزراء سابقون ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.



وينتقد التونسيون طريقة الحكومة في معالجة مشاكل تصريف المياه التي تزايدت أخطارها في السنوات الأخيرة خصوصا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.



وقتل في السنة الفائتة عشرة أشخاص على الأقل في أمطار غزيرة مفاجئة في منطقة الوطن القبلي (شرق).



وتسبب هطول الأمطار المتواصل مساء الثلاثاء في ازدحام مروري كبير في مداخل ومخارج العاصمة حيث وصل ارتفاع المياه المتراكمة في بعض المناطق إلى أكثر من متر قبل تراجعها.