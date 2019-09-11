أسعار الذهب تسجل أكبر انخفاض لها.. عيار 18 يتراجع 10 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل عيار 24 سعر 789.87 جنيه للجرام، وعيار 22 سجل 723.99 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 691.00 جنيه للجرام.



بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 592.21 جنيه للجرام، وعيار 14 بلغ 460.88 جنيه للجرام.



ووصل سعر جنيه الذهب لنحو 5.529 جنيه، وسعر كيلو الذهب بلغ 24.564 جنيه.



جدير بالذكر، أن أسعار الذهب يؤثر بها عاملان هما سعر الدولار، والبورصات العالمية، حيث ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها مرتبط كليًا وجزئيًا بالدولار والأسعار العالمية.