خالد الجندى يكشف عظمة اللغة العربية

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية متحدثًا عن عظمة اللغة العربية، إن اللغة العربية أكثر بركة، مشيرًا إلى أنها جُعِلت وعاءً ينزل فيه وحي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يمدح القرآن الكريم قال: "إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُون".



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية DMC: أن اللغة العربية هي اللغة المختارة التي اختار الله سبحانه وتعالى أن يحدثك بها في القرآن الكريم.



وأوضح أن الله سبحانه وتعالى ليس له لغة محددة لأنه تعالى منزه عن التشبه بخلقه، ولله المثل الأعلى.



وتابع أن الله سبحانه وتعالى أراد القرآن الكريم أن يكون الكتاب الخالد الذي يبقى، لا يُحرّف ولا يُبدل ولا تُصرف آياته إلى معنى آخر أو إلى حرف آخر أو إلى حركة إعرابية أخرى.





