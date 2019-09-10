صحيفة تركية: حليف سابق لأردوغان يسعى لتشكيل حزبًا منافسًا

قال نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان خلال مقابلة مع صحيفة نشرت، اليوم الثلاثاء، إنه سيشكل حزبًا سياسيًا قبل نهاية العام لتحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.



واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية في يوليو، معللًا ذلك بخلافات متفاقمة.



وباباجان هو واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء، وهو دور تولاه من 2009 إلى عام 2015.



وأبلغ باباجان صحيفة قرار أنه لا يزال يعمل لإيجاد أشخاص يشبهونه لتشكيل فريق من أجل قيادة الحزب الجديد، مضيفا أنه "سيستغرق هذا بعض الوقت.. نريد تشكيل الحزب قبل 2020. الجودة مهمة هنا".



وتكبد أردوغان هزيمة مريرة في انتخابات مجالس البلدية في يونيو وقد يؤدي حزب بقيادة باباجان إلى تقويض قاعدة أنصاره.