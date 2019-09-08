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مصرع 11 شخصًا على الأقل بانقلاب حافلة جراء سيول فى المغرب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:52 م
جريدة الدستور
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لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية الأحد.

وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي".

ولم يتضمن البيان مزيدًا من التفاصيل عن سبب الحادث، مشيرًا إلى أنّ الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وأضاف البيان أن "عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح (الأحد)، قبل أن تُستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين".

ولاحقًا أعلنت السلطات العثور على جثث خمسة من الركاب المفقودين لترتفع الحصيلة بذلك إلى 11 قتيلًا.

والفيضانات شائعة في المغرب. والأسبوع الماضي، ضربت فيضانات جنوب البلاد ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم.

ونهاية يوليو الفائت، قتل 15 شخصا إثر انهيار في التربة تسبّبت به فيضانات في طريق جنوب مراكش.

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