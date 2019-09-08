مران جماعي للإسماعيلي استعدادًا لملاقاة أهلى بنغازى الليبي في بطولة كأس العرب

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى مساء اليوم الأحد مرانا جماعيا ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة أهلى بنغازى الليبى باستاد الإسماعيلية في جولة الذهاب بدور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال كأس "محمد السادس" والمقررة الجمعة المقبل.



وعقد الجهاز الفنى لفريق الدراويش بقيادة الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم حرص خلالها يسيتش على تحفيز اللاعبين وحثهم على حصد بطاقة العبور للدور المقبل من خلال تحقيق انتصار كبير فى بداية الموسم يسهم في إعادة الثقة للاعبين.



وطالب يسيتش اللاعبين بالتحرر من أى ضغوط واستغلال الحضور الجماهيرى للحصول على الدفعة المعنوية القوية، مشددًا على ضرورة عدم الاستهانة بالخصم والابتعاد تماما عن أى مفاجآت.



واشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية أبرزها التسليم والتسلم وتنفيذ الهجوم الخاطف بأقل عدد من اللاعبين، وكيفية استخلاص الكرة دون ارتكاب أى أخطاء.



وأدى محمد مجدى ومحمود دونجا، لاعبا الدراويش، تدريبات تأهيلية على هامش المران فى ظل معاناتهما من الإصابة، كما خاض لاعبو الفريق تدريبات كرة طائرة بالقدم لرفع المعدلات المهارية للاعبين، واختتم المران بتقسيمة شارك فيها كافة اللاعبين وتم ايقافها عدة مرات من أجل اصلاح أخطاء اللاعبين.



وعقب نهاية المران، اجتمع يسيتش مع ثلاثى الفريق عبدالرحمن مجدى وباهر المحمدى وأسامة إبراهيم ضمن سلسلة اجتماعاته مع اللاعبين لحثهم على تقديم أفضل ما لديهم.

