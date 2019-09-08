قرقاش: نتطلع لحوار بناء وحراك سياسي يهدف لمصلحة الوطن

أعرب وير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تطلعه إلى حوار مجتمعي بناء خلال الحملات الانتخابية الرابعة للمجلس الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة التي تنطلق أولى أعمالها اليوم الأحد.



وقال "قرقاش" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تبدأ الحملات للانتخابات الرابعة للمجلس الوطني اليوم، ونتطلع إلى حوار مجتمعي بناء وحراك سياسي مسؤول هدفه مصلحة الوطن والمواطن".



وأضاف قائلًا: "صوتنا مسؤولية وتجاوبنا مع صاحب الطرح الهادف ومن يحمل معه الوعي والخبرة والوفاء".



وتنطلق اليوم الأحد، رسميًا، الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، حيث يحق للمرشحين البالغ عددهم 495 مرشحًا بينهم 180 امرأة، التعبير عن أنفسهم والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختيارهم، والدعاية لبرنامجهم الانتخابي بحرية تامة، وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى 5 أكتوبر المقبل فى الداخل، وفى الخارج تجرى فى 118 مركزًا انتخابيات في سفارات الإمارات بالخارج يومى 22 و23 سبتمبر الجارى.